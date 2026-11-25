Док Риверс назвал трёх центровых, которых Виктор Вембаньяма пока не превзошёл

Чемпион НБА 2008 года в качестве главного тренера «Бостон Селтикс» Док Риверс высказался о месте 22-летнего французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы среди лучших «больших» игроков в истории лиги.

«Нельзя уже сейчас ставить его выше Йокича. Нельзя ставить его выше Шака, [Хакима] Оладжьювона. Есть много таких игроков», — сказал Риверс в подкасте The Bill Simmons Podcast.

В прошлом сезоне Вембаньяма б