В среду, 25 ноября, состоится второй игровой день 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ожидает четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Евролига. Расписание на 25 ноября (время московское):

19:00. «Дубай» — «Партизан»;

22:15. «Олимпиакос» — «Хапоэль» Тель-Авив;

22:30. «Баскония» — «Анадолу Эфес»;

22:45. «Реал» Мадрид — «Жальгирис».

Возглавляет турнирную таблицу Евролиги греческий «Олимпиакос», одержавший 10 побед при трёх поражениях. Столько же побед в активе греческого «Панатинаикоса», который расположился на втором месте. Замыкает тройку лидеров испанская «Валенсия». Команда также выиграла 10 матчей, но потерпела четыре поражения.