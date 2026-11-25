Скаут НБА назвал причину, по которой Виктор Вембаньяма опередит Дончича в борьбе за MVP

Скаут одной из команд Восточной конференции НБА, пожелавший сохранить анонимность, поделился прогнозом относительно борьбы за звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата сезона-2026/2027.

«Вембаньяма станет MVP в этом сезоне. Лука [Дончич] займёт второе место. Он оказывает бóльшее влияние на игру на обеих половинах площадки», — приводит слова скаута Casino.org.

На данный момент команды обоих баскетболистов — «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — имеют по 15 побед при трёх поражениях.

Напомним, в соответствии с действующими правилами НБА для участия в голосовании за звание MVP баскетболистам необходимо провести не менее 65 ма