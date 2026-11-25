Стало известно, сколько ещё может пропустить Стефен Карри из-за травмы

«Голден Стэйт Уорриорз» рассчитывает, что разыгрывающий Стефен Карри сможет вернуться к выступлениям в течение ближайших двух-трёх недель. Об этом сообщает издание Clutch Points со ссылкой на источники.

12 ноября клуб объявил, что баскетболист пропустит как минимум две недели из-за разрыва косой мышцы живота. Согласно официальной информации, Карри должен пройти повторное медицинское обследование после истечения этого срока.

Травму американец получил в первой четверти матча регулярного чемпионата с «Хьюстон Рокетс». После трёхочкового броска он почувствовал острую боль в правой части живота, покинул площадку и больше не вернулся в игру.