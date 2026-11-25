Ламело Болл уступает лишь пяти игрокам НБА по защитному рейтингу в нынешнем сезоне

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Ламело Болл занимает шестое место в НБА по защитному рейтингу в нынешнем регулярном чемпионате. Об этом свидетельствуют данные официального сайта лиги, а на необычное достижение американца обратил внимание портал Basketball Forever.

Топ-6 игроков НБА по защитному рейтингу на 25 ноября: