«Бруклин» Егора Дёмина обладает вторым самым молодым составом в НБА за последние 25 лет

«Бруклин Нетс», за который выступает 20-летний российский защитник Егор Дёмин, обладает вторым самым молодым составом среди всех команд НБА за последние 25 лет. Об этом сообщил обозреватель NetsDaily Коннор Лонг в своём материале.

По данным NetsDaily, за указанный период более молодой состав был только у самого «Бруклина» в прошлом сезоне. Восемь баскетболистов нью-йоркского клуба в настоящее время выступают на условиях контрактов новичков.

При этом, согласно официальным данным НБА, на момент начала регулярного чемпионата сезона-2026/2027 средний возраст игроков «Бруклина» с