Чемпион НБА 2006 года в составе «Майами Хит» Джейсон Уильямс сравнил 37-летнего защитника «Кливленд Кавальерс» Джеймса Хардена с пятикратным чемпионом лиги Мэджиком Джонсоном.

«Я ставлю Джеймса Хардена выше Мэджика Джонсона. С точки зрения влияния на игру он тоже лучше Мэджика Джонсона», — сказал Уильямс в подкасте Hoopin' N Hollerin'.

Напомним, Мэджик Джонсон за карьеру трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА и трижды становился MVP финальной серии.

Харден завоевал награду самому ценному игроку регулярного чемпионата в 2018 году, а также трижды становился лучшим снайпером сезона. При этом американец до сих пор не выигрывал чемпионский титул НБА.