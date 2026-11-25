Инсайдер ESPN Тим Макмахон считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» стоит обсудить возможный обмен центрового «Лос-Анджелес Клипперс» Брука Лопеса. По его мнению, 38-летний баскетболист может помочь команде в плей-офф, в том числе при противостоянии с «Сан-Антонио Спёрс» и Виктором Вембаньямой.

«Во-первых, у Брука Лопеса за плечами долгая история успешной игры в защите кольца. Именно поэтому скауты сейчас задаются вопросом: как оценивать происходящее? Это просто статистическая аномалия из-за небольшой выборки матчей или они видят что-то, что объясняет такие показатели?

Если вы собираетесь противостоять Виктору, то, во-первых, вам нужен высокий игрок. Во-вторых, в атаке нужно заставить Виктора держаться как можно дальше от краски. Поэтому центровой, который умеет растягивать площадку и при этом способен эффективно защищать кольцо, — именно то оружие, которое вам нужно.

Не стоит рассчитывать, что он будет играть против Виктора минуту в минуту, но его можно использовать как спе