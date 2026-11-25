Инсайдер назвал три клуба НБА, которые могут претендовать на Энтони Дэвиса

Клубы НБА «Торонто Рэпторс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Атланта Хоукс» могут стать претендентами на приобретение 33-летнего американского бигмена «Вашингтон Уизардс» Энтони Дэвиса. Об этом сообщил инсайдер Джейк Фишер в The Stein Line.

На данный момент руководство столичного клуба не планирует обменивать баскетболиста, а сам Дэвис не намерен требовать обмена.

Однако, по мнению нескольких специалистов клубов НБА по платёжным ведомостям, в дальнейшем «Вашингтону» придётся рассмотреть предложения по Дэвису из-за финансовых обязательств перед разыгрывающим Треем Янгом, контракт которого рассчитан до окончания сезона-2029/2030.

В контракте Дэвиса предусмотрена опция игрока на сезон-2027/2028 стоимост