Главный тренер сборной России Зоран Лукич сообщил, что изначально планировал привлечь к подготовке национальной команды перед товарищеской встречей с «Локомотивом-Кубань» 20 игроков. Однако из-за травм в клубах в распоряжении тренерского штаба оказались 18 баскетболистов.

— Почему на матч с «Локомотивом» выбрали такой состав и почему именно 18 игроков?

— Как я уже говорил, мы выбрали нашу дорогу — молодые игроки. В планах было 20 игроков, но в последние две недели некоторые игроки получили травмы в свои клубах. Так, например, у Даниила Абрамова очень сильный ушиб. Поэтому сейчас в расположении команды 18 игроков, — приводит слова Лукича издание «Матч ТВ».