Созданный при участии Леброна Джеймса Mercedes-Maybach продали за рекордные $ 390 тыс.

Эксклюзивный автомобиль Mercedes-Maybach S 680, созданный при непосредственном участии четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, продали на благотворительном аукционе в Нью-Йорке за $ 390 тыс. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома Christie’s.

Итоговая сумма стала мировым аукционным рекордом для данной модели, несмотря на то что первоначально организаторы рассчитывали выручить от $ 425 тыс. до $ 55