«Не мог даже бегать с дочерью». Лонзо Болл рассказал о последствиях тяжёлой травмы

Разыгрывающий Лонзо Болл, выбранный под вторым номером на драфте НБА 2017 года, рассказал о последствиях травмы левого колена, из-за которой едва не завершил профессиональную карьеру.

«В худшем случае я хотя бы смогу лучше ходить, подниматься по лестнице. Я ведь даже не мог побегать с дочерью», — сказал Болл в рамках шоу Dinners With DeMar.

В марте 2023 года баскетболист перенёс операцию по пересадке хрящевой ткани и мениска левого колена. Это было третье хирургическое вмешательство за 14 месяцев.

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