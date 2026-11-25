Компания Fenway Sports Group (FSG), которой принадлежат бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс» и футбольный «Ливерпуль», больше не обладает эксклюзивным правом на переговоры о покупке доли Марка Уолтера в команде «Кадиллак» в Формуле-1. При этом FSG продолжает участвовать в переговорах, сообщает Front Office Sports.

По информации издания, срок эксклюзивного соглашения истёк, а стороны не смогли договориться о его продлении. Два источника Front Office Sports сообщили, что переговоры столкнулись с трудностями. Однако FSG по-прежнему может заключить сделку.

В конце августа компания TWG Global, принадлежащая Уолтеру, заявляла, что команда не продаётся. Однако в начале ноября ситуация изменилась. 2 ноября Sportico сообщило, что Уолтер выставил долю в команде на продажу и рассчитывает получить не менее $ 3 млрд. По данным издания, интерес к покупке проявили как минимум семь потенциальных инвесторов, включая FSG. Имена остальных претендентов не раскрываются.

«Истечение срока эксклюзивного права на переговоры и отсутствие продления не обязательно означают, что сделка не состоится. Например, сторона может отойти от переговоров, а затем вернуться к ним. Есть разные тактические варианты», — рассказал Front Office Sports источник из сферы прямых инвестиций.

Представитель FSG отказался комментировать ситуацию, а представитель компании Уолтера не ответил на запрос издания.

Помимо «Бостон Ред Сокс» и «Ливерпуля», активы FSG включают команду RFK Racing, выступающую в NASCAR. Уолтеру через TWG Global также принадлежат гоночные коллективы Spire Motorsports в NASCAR и Andretti Global в IndyCar. Точная доля Уолтера в команде «Кадиллак» не раскрывается.