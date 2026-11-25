Известный американский журналист и инсайдер ESPN Тим Макмэн поделился прогнозом относительно выступления «Филадельфии Сиксерс» в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027.

«Филадельфия» начнёт плей-офф на выезде. Не думаю, что эта команда займёт место в первой четвёрке Восточной конференции», — сказал Макмэн в эфире ESPN.

На данный момент «Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, одержав 14 побед при четырёх поражениях. При этом первые 17 матчей нынешнего сезона команда провела исключительно с представителями Востока.

Первая встреча с командой Западной конференции завершилась для «Сиксерс» домашним поражением от «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 111:128. В составе «Филадельфии» в нынешнем сезоне выступают Леброн Джеймс, Джоэл Эмбиид, Джейлен Браун и Тайриз Макси.