Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что защитник «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси заслуживает места в пятёрке лучших баскетболистов нынешнего сезона вместо сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Йокич не лидирует в своей команде по средней результативности, лидирует Джамал Мюррэй. Его показатели снизились. А Тайриз Макси набирает 26 очков за матч в команде, переполненной звёздами», — ск