Док Риверс выделил две черты Виктора Вембаньямы, которые особенно ему нравятся

Чемпион НБА 2008 года в качестве главного тренера «Бостон Селтикс» Док Риверс рассказал, какие качества ему особенно нравятся в 22-летнем французском центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Он, похоже, получает огромное удовольствие от игры в баскетбол. При этом многие баскетболисты выглядят сердитыми во время игры. А ещё в нём есть эта спортивная злость Майкла Джордана», — сказал Риверс в подкасте The Bill Simmons Podcast.

В минувшем сезоне Вембаньяма впервые в карьере вышел в финал НБА. В решающей серии «Сан-Антонио» уступил «Нью-Йорк Никс» со с