«Я бы тебя уничтожил». Эдди Джонсон усомнился в способности Дрэймонда Грина сдержать его

Бывший баскетболист НБА, ныне эксперт Эдди Джонсон выразил мнение, что четырёхкратный чемпион лиги в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин не смог бы сдержать его на пике карьеры.

«Я знаю, что ты великолепный защитник, приятель. Знаю. Но я бы тебя уничтожил, говорю тебе. Не думаю, что ты смог бы защищаться против меня. Знаешь почему? Потому что ты не смог бы меня коснуться», — сказал Джонсон в своём подкасте Edification with Eddie Johnson.

Напомним, между Джонсоном и Грином разгорелся конфликт после того, как бывший баскетболист поставил под сомнение заслуги форварда «Голден Стэйт» в контексте его возможного включения в Зал баскетбольной славы.

Джонсон провёл 17 сезонов в НБА, набрав 19 202 очка в регулярных чемпионатах. В 1989 году он был признан лучшим шестым игроком лиги. Грин, в свою очередь, становился лучшим оборонительным игроком НБА в 2017 году.