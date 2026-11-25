Сербский баскетболист Алексей Покушевски заявил, что главный тренер Томислав Томович сыграл ключевую роль в его решении продолжить карьеру в «Локомотиве-Кубань». По словам игрока, специалист помог ему определиться с выбором команды и убедил довериться проекту.

«Томислав Томович, мой тренер, сыграл важную роль в моём решении перейти туда. Он действительно помог мне прийти к тому, чтобы я доверился ему и присоединился к «Локомотиву». Судя по тому, как всё складывается на данный момент, это было правильное решение. Здесь у меня появилась воз