Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Томислав Томович рассказал, чем нынешняя команда отличается от той, которую он принял в середине прошлого сезона. Под его руководством «Локо» завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ, а в новом сезоне начал с победы над ЦСКА в Суперкубке.

— Томислав, прошлый сезон для «Локо» завершился бронзовыми медалями, а этот вы начали с победы над ЦСКА в Суперкубке и сейчас держитесь среди лидеров Единой лиги ВТБ. Насколько нынешняя команда отличается от той, в которую вы пришли?

— Главное по сравнению с предыдущим сезоном — у нас стало больше игроков, которые способны сильно помочь команде. Мы по-прежнему стараемся развивать молодых игроков