Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Томислав Томович сравнил баскетбольную среду и менталитет игроков в России с тем, к чему он привык, работая в Китае и Сербии.

— Вы работали в Китае, Сербии, сейчас в России. Чем российская баскетбольная среда и менталитет игроков отличаются от того, к чему вы привыкли?

— Русские игроки действительно показались мне другими. Главное отличие – они не так открыты к разговору с тренерами. Зачастую сложно понять, то ли игрок всегда такой угрюмый, то ли у него что-то произошло. С теми, с кем я работаю уже почти год, мне уже как-то удалось наладить общение, но у тех, кто пришёл к нам недавно, я снова эту закрытость замечаю, — приводит слова Томовича «Гудок».