Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман рассказал о своём уходе из греческого «Панатинаикоса» и заявил, что пока не получал предложений от других клубов.

«Если говорить честно, это было не моё решение. У меня оставался ещё один год по контракту с «Панатинаикосом», но в начале сезона мы приняли решение расстаться. При этом мой профессиональный контракт с клубом всё ещё действует. С начала нынешнего сезона я не получал предложений ни от одного клуба Евролиги или другой европейской команды с серьёзными амбициями. Никто не обращался ко мне с предложением провести переговоры», — приводит слова Атамана beIN Sports.