Российский баскетболист екатеринбургского «Уралмаша» Тимофей Герасимов рассказал о задачах, которые команда ставит перед собой на текущий сезон в Единой лиге ВТБ.

— Какие цели команда ставит перед собой на этот сезон?

— У нас, как и в прошлом году, основная цель — попасть в пятёрку-шестёрку в регулярном чемпионате и, естественно, побороться за место в полуфинале. То есть надо занять место повыше, чтобы соперник достался послабее, как бы смешно это ни казалось. И попытаться выйти в полуфинал, а там уже будь что будет. В целом это основная задача, — приводит слова Герасимова телеграм-канал «Перехват».