Защитник екатеринбургского «Уралмаша» Тимофей Герасимов подвёл итоги стартового отрезка сезона для своей команды в Единой лиге ВТБ, отметив постепенный прогресс по мере возвращения игроков в строй.

— Что можешь сказать о старте сезона для «Уралмаша»?

— После первой игры с «Зенитом» осталось какое-то смазанное ощущение. У нас, правда, на эту игру было полсостава, мы были не готовы в этом плане, где-то нервничали, наверное. Просто матч не удался. К игре с «Автодором» уже добавились некоторые игроки, кто-то восстановился после травм. Показали такую-никакую игру, но, слава