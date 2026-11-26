В ночь с 25 на 26 ноября завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники баскетбола смогли посмотреть четыре матча 14-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты 14-го тура:

«Дубай» — «Партизан» — 71:84;

«Олимпиакос» — «Хапоэль» Тель-Авив — 104:79;

«Баскония» — «Анадолу Эфес» — 86:81;

«Реал» Мадрид — «Жальгирис» — 108:93.

Нынешний розыгрыш — 26-й сезон современной эры Евролиги. Включая предыдущую версию соревнований как Кубок чемпионов Европы ФИБА, это 69-й сезон главного баскетбольного турнира для европейских мужских клубов. Действующим чемпионом является греческий «Олимпиакос».