Первый номер драфта НБА — 2017 Маркелл Фульц продолжит карьеру в фарм-клубе НБА

Разыгрывающий Маркелл Фульц вернулся в «Рэпторс 905» — фарм-клуб «Торонто Рэпторс», выступающий в Лиге развития НБА (G-лиге). Об этом сообщил инсайдер HoopsHype Майкл Скотто в соцсети X.

Ожидается, что баскетболист примет участие в ближайших матчах команды с «Делавэр Блю Коутс», которые состоятся в конце текущей недели.

В марте 2026 года Фульц уже выступал за «Рэпторс 905», проведя семь матчей, в которых набирал в среднем 11 очков, делал 2,4 подбора и отдавал 5,9 результативной передач