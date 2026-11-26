Агент Леброна Джеймса объяснил, почему не считает «Филадельфию» суперкомандой

Известный американский спортивный агент Рич Пол, представляющий интересы четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, поделился мнением о нынешнем составе «Филадельфии Сиксерс».

«Не думаю, что «Филадельфия» — суперкоманда, поскольку они пока не сумели стать настоящей командой. Они всё ещё узнают друг друга», — сказал Пол, слова которого приводит NBABase в социальной сети X.

Минувшим летом состав «Филадельфии» пополнили Леброн Джеймс и чемпион НБА 2024 года Джейлен Браун.

Помимо них, за клуб выступают самый ценный игрок регулярного чемпионата сезона-2022/2023 Джоэл Эмбиид и двукратный участник Матча звёзд НБА Тайриз Макси.