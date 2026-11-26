Леброн Джеймс сравнил себя с супергероем, говоря о своей роли в «Филадельфии»

Четырёхкратный чемпион НБА, 41-летний американский форвард Леброн Джеймс высказался о своей нынешней роли в составе «Филадельфии Сиксерс».

«Не думаю, что моя задача — доминировать в каждом матче. Если команде понадобится, чтобы я время от времени смахивал пыль со своего плаща супергероя, — я всё ещё способен на это», — приводит слова Джеймса аккаунт Legion Hoops в социальной сети X со ссылкой на журналиста ESPN Криса Рима.

В ночь на 26 ноября Леброн оформил первый трипл-дабл в составе «Филадельфии». В матче Кубка НБА с «Майами Хит» (111:104) форвард набрал 25 очков, сделал 10 подборов и отдал 12 результативных