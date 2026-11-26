Официальный сайт НБА представил обновлённый рейтинг лучших новичков регулярного чемпионата сезона-2026/2027.

Первое место занял защитник «Сакраменто Кингз» Дариус Эйкафф-младший, поднявшийся с третьей позиции. Кэмерон Бузер сохранил вторую строчку, а первый номер драфта 2026 года Эй Джей Дибанца переместился с пятого места на третье. Лидировавший в предыдущих двух выпусках рейтинга Яксель Лендеборг опустился на четвёртую позицию.

Топ-10 новичков сезона по версии сайта НБА: