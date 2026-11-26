«Миннесота» потеряла Ламело Болла из-за травмы за две с половиной минуты до конца матча

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Ламело Болл досрочно завершил матч группового этапа Кубка НБА с «Оклахома-Сити Тандер» из-за травмы голеностопа. Встреча прошла в ночь на 26 ноября в Оклахома-Сити.

За 2 минуты 29 секунд до конца, когда «Миннесота» вела 105:104, Болл оказался на паркете и схватился за ногу. Он покинул площадку с помощью сотрудника команды и ушёл в раздевалку. Вместо него на паркет вышел Терренс Шеннон-младший.

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