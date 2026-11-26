Дёмин продемонстрировал лучшую точность бросков с игры в НБА за последние шесть матчей

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин продемонстрировал лучший показатель реализации бросков с игры за последние шесть матчей регулярного чемпионата НБА.

Во встрече Кубка НБА с «Милуоки Бакс» (104:97), состоявшейся в ночь на 26 ноября, россиянин реализовал пять из 11 бросков с игры (45,5%). В последний раз более высокий показатель Дёмин продемонстрировал в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» в ночь на 12 ноября (62,5%).