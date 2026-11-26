«Я пытаюсь взять на себя лидерскую роль». Егор Дёмин — о своём положении в «Бруклине»

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о стремлении взять на себя лидерскую роль в команде НБА.

«Прежде всего мне необходимо быть психологически включённым в игру ради команды. Особенно учитывая, что я пытаюсь взять на себя лидерскую роль и помочь Джулиусу [Рэндлу], Майклу [Портеру-младшему] и другим ребятам в этом отношении. Поэтому в первую очередь мне нужно привести мысли в порядок, быть полностью вовлечённым в происходящее на площадке и получать удовольствие от игры», — сказал Дёмин на послематчевой пресс-конференции, видеозапись которой опубликовал YES Network.

Напомним, в победном матче с «Милуоки Бакс» (104:97) россиянин набрал 15 очков, начав третью встречу подряд со скамейки запасных.