В ночь на 26 ноября состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты встреч в ночь на 26 ноября:

«Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» — 111:104;

«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 105:107;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз» — 106:113;

«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» — 121:102;

«Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс» — 97:104;

«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 115:97;

«Хьюстон Рокетс» — «Финикс Санз» — 116:104;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 116:111;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» — 129:110.