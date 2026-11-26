Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик оценил шансы калифорнийского коллектива на то, чтобы стать претендентом на чемпионство в лиге в сезоне-2026/2027.

«Мы либо будем в числе претендентов, либо останемся командой-однодневкой… Если мы выиграем у «Спёрс», а потом проиграем «Мемфису» и «Хьюстону», то снова станем командой-однодневкой. Так что… Реакция на каждую игру будет такой, какая есть», — приводит слова Редика журналист Дейв Макменамин в социальной сети Х.

После 18 матчей «озёрники» возглавляют Западную конференцию, одержав 15 побед при трёх поражениях.