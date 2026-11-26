Форвард команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Андре Роберсон высказался об игроках, с которыми выступал вместе в НБА.

«Рассказать что-то об этом парне? О, это просто свой парень [Расселл Уэстбрук]. Он феноменален, очень цепкий игрок, я могу рассказывать о нём долго, если коротко, то он отличный парень.

Кей-Ди [Кевин Дюрант] — феноменальный баскетболист, недооценённый, но прекрасный парень. Стивен Адамс (улыбается) — мой кореш, мой брат; мы были задрафтованы в одном классе, но он Аквамен. Очень смешной парень и очень хороший человек… Ох, у нас с ним куча историй. Недавно он был на нашей свадьбе. Стив чувствует жизнь команды, он органичен в окружающем мире. Его девиз: «Проживи жизнь — проживи весело».

Кармело Энтони. Думаю, он тоже недооценён, но всё равно прекрасный игрок. Отличный человек. Он научил меня многому в баскетболе, особенно в атакующей фазе. Думаю, вы знаете, что от него была наивысшая угроза в атаке в истории игры! Феноменальный парень», — сказал Роберсон в видео.