В четверг, 26 ноября, состоится игровой день второго раунда европейской квалификации к чемпионату мира по баскетболу — 2027, в рамках которого поклонников матчей национальных команд ожидает шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Расписание отборочных матчей к ЧМ-2027 по баскетболу на 26 ноября (время мск):

19:30 — Литва – Сербия;

21:00 — Греция – Грузия;

21:00 — Черногория – Испания;

22:00 — Италия – Турция;

22:00 — Португалия – Украина;

22:30 — Исландия – Босния и Герцеговина.

Чемпионат мира по баскетболу 2027 года — двадцатый чемпионат мира по баскетболу, проводимый ФИБА. Хозяином турнира стал Катар. Это будет третий турнир в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году. Турнир состоится с 27 августа по 12 сентября 2027 года.