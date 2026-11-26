В понедельник, 23 ноября, в Швейцарии, в Доме баскетбола имени Патрика Баумана, состоялся крупный международный форум, в котором приняли участие представители Международной федерации баскетбола (ФИБА) и Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), о чём сообщила пресс-служба ФИБА.

Представители организаций собрались из-за массового ухода европейских молодых игроков в университеты США, связанные с наличием NIL-контрактов в студенческой лиге.

Цель собрания — обсудить влияние изменений в структуре американского студенческого баскетбола на более широкий баскетбольный ландшафт. ФИБА выступила за создание механизма компенсаций клубам и академиям, подготовившим игроков. По планам организации, университеты будут компенсировать затраты на развитие баскетболистов. В NCAA приняли участие в дискуссии, но ответ не дали.

«Переходы игроков — это факт спорта, поэтому роль ФИБА не в том, чтобы их предотвращать, а в том, чтобы обеспечить беспрепятственный поток и способствовать здоро