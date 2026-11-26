Издание Fadeaway World выделило четырёх игроков команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», которых руководство коллектива из Нью-Йорка может обменять до дедлайна в сезоне-2026/2027.

«Первое имя, которое приходит на ум при обсуждении слухов об обменах, касающихся «Нетс», — это Майкл Портер-младший. Хотя его приобрели в результате обмена в прошлое межсезонье, возможно, в попытке сделать его звёздным игроком франшизы, ситуация явно изменилась. С учётом его контракта на $ 40,8 млн Портер-младший, безусловно, самый дорогой игрок «Бруклина». Но если также учесть, что это последний год его контракта и ему предстоит продление, желание «Бруклина» обменять его начинает обретать больше смысла.

Ещё один игрок, который также, вероятно, покинет «Бруклин» до дедлайна обменов, — это Джулиус Рэндл. Хотя трёхкратный участник Матча всех звёзд перешёл в «Нетс» только этим летом, есть все основания полагать, что его время в ко