Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс («Филадельфия Сиксерс») заявил, что главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра — лучший специалист, с которым он когда-либо работал.

«Спо — это член Зала славы с первого голосования. Чёрт, он один из лучших тренеров в нашей лиге. Очевидно, лучший тренер, который у меня был.

За мои четыре года с ним я ни разу не хотел быть парнем, который просто выходит на паркет, бегает и прыгает. Это отличное качество, и я обнаружил, что был им одарён. Но у меня всегда был IQ умного баскетболиста с того момента, как я взял в руки мяч», — приводит слова Леброна аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.