Эксперт объяснил, почему Дрэймонд Грин мог ударить Джордана Пула на тренировке в 2022 году
Известный американский журналист и баскетбольный обозреватель Рик Бьюкер высказался о конфликте между Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом, произошедшем в октябре 2022 года, когда оба баскетболиста выступали за «Голден Стэйт Уорриорз».
«Учитывая всё, что я сделал, какой вклад внёс в завоевание чемпионских титулов, ты собираешься назвать меня рюкзаком? Нет, уж извините. У тебя нет ни статуса, ни авторитета, чтобы такое говорить», — сказал Бьюкер в подкасте Finding The Seams, объясняя свою позицию с точки зрения Грина.
Напомним, в октябре 2022 года Грин ударил Пула во время тренировки «Голден Стэйт». По информации журналиста Пабло Торре, причиной конфликта могло стать высказывание Пула, назвавшего одноклубника «дорогим рюкзаком» Стефена Карри.
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