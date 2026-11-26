Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил критикам, считающим, что своими успехами в НБА он обязан одноклубнику Стефену Карри.

«Заберите мои чемпионские титулы. Все четыре, ведь это титулы Стефена Карри, которые больше никто не выигрывал. Я всё равно доволен своей карьерой. Даже без чемпионских перстней. Четырёхкратный участник Матча всех звёзд, дважды попадал в символические сборные сезона, лучший защищающийся игрок года, лидер лиги по перехватам.

Более 25 трипл-даблов, награда за самоотдачу, две золотые олимпийские медали. Но уверен, что они тоже принадлежат кому-то другому, так что заберите и их», — сказал Грин в своём подкасте The Draymond Green Show.