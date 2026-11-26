Известный американский спортивный агент Рич Пол, представляющий интересы звёздного форварда и чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энтони Дэвиса, высказался о будущем своего подопечного в составе команды «Вашингтон Уизардс».

«Он готов вести за собой этих молодых ребят, и, конечно, мы не будем выигрывать в каждой игре. Мы сосредоточены на сезоне. Половина того, что вы слышите, исходит не от первоисточника. Я просто рад, что он снова в форме», — сказал Пол в подкасте Game Over.

Дэвис стал игроком столичного клуба 5 февраля 2026 года после обмена из «Даллас Маверикс», где он провёл один год.