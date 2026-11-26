Секулич покинул пост тренера Словении перед возвращением отборочных матчей к ЧМ-2027

Главный тренер команды Евролиги «Барселона» Александр Секулич покинул свою должность в сборной Словении перед стартом второго раунда европейской квалификации к чемпионату мира по баскетболу — 2027, о чём сообщили в Федерации баскетбола Словении.

«В знак приверженности проекту «Барселоны» клуб и словенский специалист пришли к выводу, что обе эти функции несовместимы, учитывая требования, связанные с руководством командой сине-гранатовых», — говорится в заявлении ФБС.

Новым главным тренером сборной Словении стал Домен Жевник, который выведет национальную команду на матч с Финляндией в пятницу, 27 ноября.