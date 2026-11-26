Леброн рассказал о своей форме в НБА в преддверии 42-летия

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Филадельфия Сиксерс», высказался о своей форме в преддверии 42-летия.

«Набираю форму. Через месяц мне исполнится 42 года. Чёрт, на это уходит немного больше времени, но в последнее время я чувствую себя довольно хорошо», — приводит слова Леброна аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

После 19 матчей в регулярном чемпионате сезона-2026/2027 «Филадельфия» занимает первое место в Восточной конференции, одержав 15 побед при четырёх поражениях.

В 15 проведённых матчах Леброн имеет в среднем такую статистику — 17,1 очка, 6,9 подбора и 6,9 передачи за игру.