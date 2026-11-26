Четырёхкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин рассказал, как попросил тренера команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра перестать выпускать его в стартовой пятёрке из-за проблем коллектива после травмы Стефена Карри.

«Тренер написал мне после игры с «Далласом»: «Как держишься?» Я ответил: «****** как *****. Баскетбол — отстой. Стареть — отстой. Всё это отстой. Я буквально схожу с ума». В том разговоре я сказал: «Тренер, если хочешь выпускать меня со скамейки — не сомневайся». Керр ответил: «Вы со Стефом по-прежнему лучшая связка двух игроков в НБА».

А я такой: «Но его же нет на площадке. Чёрт, это тяжело. Это тяжело». Я определённо уже не тот игрок, каким был раньше, и не в своём прайме, но я по-прежнему очень продуктивный побеждающий игрок НБА», — сказал Грин на своём YouTube-канале.