Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс высказался о своём сокоманднике в «Филадельфии Сиксерс» защитнике Тайризе Макси.

— Ник [Нёрс] говорил об уверенности Тайриза как человек, который долгое время находится рядом с ним. Ты замечал, как его уверенность развивалась за то время, что ты с ним?

— Он всегда был уверен в своих способностях. Как я и сказал по поводу первого вопроса, он вкладывает в это труд. Тай ни секунды не сомневается в том, что делает на площадке.

Он верит в свою игру, верит в своё тело, верит в свой разум. Он сверхуверен в своей способности создавать моменты на площадке, — приводит слова Леброна аккаунт в NBA Courtside в социальной сети Х.