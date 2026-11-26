41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Филадельфия Сиксерс», высказался о возвращении легендарного рестлера и голливудского актёра Дуэйна «Скалы» Джонсона в World Wrestling Entertainment (WWE).

— Просто чтобы уточнить, это совсем не по теме, но Скала возвращается в Хьюстон. Вы, ребята, играете в Хьюстоне в субботу. Я знаю, что ты большой фанат реслинга.

— Оу, да, обожаю Скалу, — приводит слова Леброна аккаунт в NBA Courtside в социальной сети Х.

Дуэйн Джонсон появится во время крупного события в WWE под названием Survivor Series: WarGames в ночь на 29 ноября в Хьюстоне на стадионе «Дайкин Парк», когда «Рокетс» будут принимать «Сиксерс» на своей арене «Тойота-центр» в паре километров от реслинг-шоу.