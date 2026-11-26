«Диктует игру за себя и своих партнёров». Адетокунбо — о форме 41-летнего Леброна Джеймса

31-летний греческий форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, выступающий за команду «Майами Хит», высказался о форме 41-летнего четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса из «Филадельфии Сиксерс».

«Не буду врать. Похоже, он получает удовольствие. Не чувствуется, что ему 41 год. Он добирается до своих точек. Он способен играть в ту игру, в которую хочет. Диктует игру за себя и своих партнёров. Он всё ещё остаётся собой», — приводит слова Леброна журналист Кай Карлин в социальной сети Х.

В 15 проведённых матчах Леброн имеет в среднем такую статистику — 17,1 очка, 7,0 подбора и 6,9 передачи за игру.