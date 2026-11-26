Сын советского чемпиона мира Харченков помог завоевать титул в США после травмы колена

20-летний баскетболист университета Аризоны Иван Харченков, сын чемпиона мира 1974 года в составе сборной СССР Александра Харченкова, помог своей команде завоевать титул на престижном студенческом турнире Maui Invitational.

В финальном матче с университетом Миссисипи (84:73), состоявшемся в ночь на 26 ноября, Харченков получил повреждение правого колена после столкновения с одноклубником Калебом Холтом незадолго до большого перерыва.

Баскетболист самостоятельно покинул площадку и вернулся в игру во второй половине, за которую набрал 13 из своих 18 очков. Также Иван отметился шестью подборами, пятью результативными передачами и тремя перехватами, реализовав четыре трёхочковых броска из пяти.

По ходу встречи «Аризона» уступала с разницей в 13 очков. Команда стала победителем Maui Invitational в четвёртый раз в своей истории.