Ряд владельцев клубов НБА выступает за одновременное включение двух новых команд в состав лиги. Об этом сообщили инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Брайан Уиндхорст в подкасте The Hoop Collective.

В данный момент рассматривается вариант, при котором команда из Лас-Вегаса присоединится к НБА на год раньше клуба из Сиэтла. Однако владельцы ряда действующих франшиз предпочитают одновременное расширение лиги, поскольку руководители клубов не хотят участвовать в драфтах расширения два года подряд.

При этом появление команды в Сиэтле пока не гарантировано. Среди других потенциальных кандидатов на вступление в НБА фигурируют Мехико и Нэшвилл.

Сейчас в НБА выступают 30 команд. Последнее расширение лиги произошло в 2004 году, когда к ней присоединился клуб «Шарлотт Бобкэтс» (ныне — «Шарлотт Хорнетс»).