Журналист New York Daily News Си Джей Холмс отметил игру российского защитника Егора Дёмина в матче с «Милуоки Бакс» (104:97) в Кубке Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). За 25 минут на площадке спортсмен набрал 15 очков, сделал три подбора, отдал четыре результативные передачи, совершил один перехват и один блок-шот.

«Бруклин» превратил отставание в шесть очков после третьей четверти в преимущество в 10 очков в начале заключительного отрезка. Егор Дёмин сыграл ключевую роль в этом переломе», — написал Холмс на своей странице в социальных сетях.